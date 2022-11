Kunstmestfabrikant OCI profiteert van duur gas en graantekort; aandeelhouder spekkoper

OCI’s omzet kwam in het derde kwartaal uit om $2,3 miljard, een stijging van 52% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) steeg 92% tot $962 miljoen. De nettowinst vervijfvoudigde zowat, van $57 miljoen in het derde kwartaal van 2021 naar $257 miljoen in afgelopen driemaandsperiode van dit jaar.

Aandeelhouders zullen profiteren van de sterke resultaten, belooft ceo Ahmed El-Hoshy van de de aan de Amsterdamse beurs genoteerde kunstmestproducent. OCI keert april 2023 een tussentijds dividend uit van €3,50 per aandeel.

Paaien

OCI paaide al eerder zijn aandeelhouders. Eerder dit jaar kregen zij ook al tussentijds dividend van €1,45 uitgekeerd vanwege de goede resultaten over de tweede helft 2021.

In zijn prognose is El-Hoshy positief. Het gebrek aan aanbod van stikstof zorgt ervoor dat OCI tenminste tot 2024 goede resultaten laat zien.