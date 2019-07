Oud-DSM-baas Simon de Bree (82) overleden

De Bree, als scheikundige opgeleid aan de tegenwoordigde TU Delft, werd in 1986 lid van DSM’s raad van bestuur, na een carrière van zo’n twintig jaar binnen het bedrijf. In 1993 werd hij voorzitter van diezelfde raad van bestuur.

Onder de geboren Zeeuw nam DSM, het voormalige staatsmijnbedrijf, het bedrijf Gist-brocades over. Zo speelde hij „een grote rol bij de start van de omvorming van het bedrijf tot het huidige DSM”, aldus het bedrijf in het overlijdensbericht.

Ondertussen schaatste De Bree ook drie Elfstedentochten uit, waarvan eentje – die van 1997 – als topman. „Hij wil altijd winnen, zelfs in toertochtjes”, tekent het Brabants Dagblad bij zijn afscheid van het bedrijfsleven op. Tot op hoge leeftijd figureert De Bree, onder meer in het Stan Huygens Journaal in deze krant, als fanatiek amateurwielrenner.

De Bree is afgelopen zaterdag in besloten kring gecremeerd.