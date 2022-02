Podcast met Martin Visser ‘Dit is het moment om loonsverhoging te vragen’

De krapte op de arbeidsmarkt is ook in het vierde kwartaal van 2021 gegroeid. Het aantal vacatures neemt toe en de werkloosheid is laag. Is dit het ideale moment om van baan te wisselen of moet je nu juist honkvast zijn en om salarisverhoging vragen? Dat bespreken Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Welke sectoren schreeuwen om nieuwe arbeidskrachten en wat kan de overheid doen om dit groeiende probleem te stoppen?