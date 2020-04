Rode AEX verwerkt tegenvallend banenrapport VS

Rond 14.35 uur stond de AEX-index 0,9% lager op 473,1 punten. De AMX leverde 0,9% in op 645,2 punten. De koersenborden in Londen (-1,1%) en Parijs (-0,9%) kleurden eveneens rood, terwijl Frankfurt vrijwel onveranderd was.

„Het sentiment is wat bedrukt”, zei Rabobank-econoom Stefan Koopman. De beurzen hebben in de laatste dagen van maart geprofiteerd van grote beleggers die hun portefeuilles aan het herschikken waren en aandelen bijkochten. „Maar dat effect is er nu uit”, benadrukt Koopman.

De stemming werd vandaag ook gedrukt door slechte cijfers over de dienstensector in de eurozone. Vooral in Italië was de krimp in maart uitzonderlijk sterk.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,6% tot 0,9% lager. Voordat Wall Street van start ging, verscheen het banenrapport van de Amerikaanse overheid over maart. Daaruit bleek dat er vorige maand 701.000 arbeidsplaatsen zijn verdwenen in de VS. Analisten hadden gerekend op een banenverlies van 100.000.

Maar volgens Koopman moet er niet te veel waarde worden gehecht aan het banenrapport. „Het meetmoment van dat rapport lag rond 12 maart. Toen was de ’shutdown’ in de VS nog niet zo erg in gang. De uitkeringsaanvragen die gisteren bekend zijn gemaakt, zaten er ook nog niet in. Het banenrapport dat volgende maand verschijnt, zal wel een goed inzicht in hoe de Amerikaanse economie ervoor staat”, aldus de Rabobank-econoom.

Na de tweet van de Amerikaanse president Donald Trump donderdagavond dat hij verwacht dat Saoedi-Arabië en Rusland de olieproductie met tien miljoen vaten per dag gaan verlagen, waren beleggers in afwachting van meer nieuws hierover. De OPEC-landen vergaderen maandag via een videoverbinding over een mogelijke productiebeperking. De olieprijzen liepen vandaag verder op na donderdag ook al ruim 20% te zijn gestegen.

In de AEX gingen de verzekeraars in de uitverkoop, na de oproep van De Nederlandsche Bank en de Europese toezichthouder voor de verzekeringsbranche EIOPA om voorlopig geen dividend te betalen of eigen aandelen in te kopen. Aegon, ASR en NN zakten respectievelijk 8,7%, 5,4% en 6,4%. Een ING-analist gaat ervan uit dat de verzekeraars aan de oproep gehoor zullen geven, maar ziet geen reden de koopadviezen in te trekken.

Unibail-Rodamco-Westfield leverde 4,5% in. Het vastgoedfonds heeft met twee uitgiftes van obligaties €1,4 miljard opgehaald. Ook betalingsdienstverlener Adyen (-4,1%) behoorde tot de zwaardere verliezers.

Royal Dutch Shell verloor 1,4%. Donderdag schoot de olie- en gasmaatschappij nog omhoog dankzij de spurt van de olieprijzen.

Maaltijdenbestelconcern Just Eat Takeaway (+2,6%) stond bovenaan bij de hoofdfondsen. Informatieleverancier Relx werd 1,6% meer waard. Verffabrikant AkzoNobel (+1%) profiteerde van een koopadvies van de Duitse bank Berenberg.

In de AMX ging handelshuis Flow Traders (+5,2%) aan kop. Kabel- en telecomconcern Altice Europe pluste 2%.

Vastgoedfonds WDP (-4,7%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Kunstmestfabrikant OCI werd 4,6% afgewaardeerd.

Smallcapfonds Nedap verloor 7,7%. Het techbedrijf meldde sterk geraakt te worden door de coronacrisis en het dividend te zullen schrappen.