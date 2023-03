Door vakantie en inlogproblemen minder vragen Belastingtelefoon

Die relatieve rust komt door de woordvoerder omdat het voorjaarsvakantie was. Daarnaast werden de eerste dagen van maart ontsierd door een storing bij DigiD. Daardoor konden mensen niet bij het aangifteformulier komen, waardoor ze volgens de woordvoerder mogelijk ook geen vragen hadden om te stellen.

Kleine wachtrij

Maar zorgt het voor opstoppingen in de toekomst? „We hebben de exacte cijfers nog niet over of en hoe lang mensen hebben moeten wachten op hun beurt, maar in deze periode wordt rekening gehouden met extra drukte. Dus we hebben optimale mankracht ingezet, om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.” Misschien dat er een kleine wachtrij was, bij vragen over eigen woningen en aftrekbare posten voor particulieren, dat zou kunnen, aldus de zegsman. „Maar we hebben daar nog geen extra klachten ontvangen.”

Belastingspreekuur

Op dinsdag 14 maart vindt het jaarlijkse Belastingspreekuur van De Financiële Telegraaf plaats en zitten de experts klaar van de Belastingdienst, vakbonden FNV en CNV, vermogensbeheerder Grant Thornton, ABN Amro, hypotheekadviesketen Van Bruggen en ouderenbond ANBO. Gedurende een hele dag beantwoorden zij ingestuurde vragen van lezers over de belastingaangifte, zoals over wonen en hypotheekrenteaftrek, zorgkosten en fiscaal partnerschap, box 3 en andere vermogenszaken. De experts weten er wel raad mee.

Mail vragen vóór maandag 13 maart 16.00 uur naar spreekuur@dft.nl en krijg op dinsdag 15 maart antwoord. Vragen die na 15 maart binnenkomen, kunnen niet meer worden beantwoord.