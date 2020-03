Coronavirus raakt Chinese industrie en winkeliers keihard

Uit maandag gepubliceerde cijfers van de Chinese overheid blijkt dat de productie in de industrie in januari en februari met 13,5 procent is gekrompen op jaarbasis. Dat is de zwaarste krimp in bijna dertig jaar en een veel sterkere afname dan economen hadden verwacht. Door het virus kwamen veel fabrieken in China stil te liggen omdat personeel thuis moest blijven.

De winkelverkopen in China kelderden met ruim 20 procent in de afgelopen periode. Om de uitbraak van het virus tegen te gaan werden winkelcentra en horeca gesloten, net als uitgaansgelegenheden. Ook bleven veel Chinezen thuis uit angst voor de besmettelijke ziekte.

Werkloosheid

Daarnaast is de werkloosheid in China gestegen naar het recordniveau van 6,2 procent, terwijl de bedrijfsinvesteringen met een kwart waren ingezakt. Er wordt verwacht dat China, de tweede economie van de wereld, in het eerste kwartaal krimp zal laten zien door de schadelijke impact van het coronavirus. Dat zou voor het eerst sinds 1989 zijn.

"Covid-19 bracht de Chinese economie tot stilstand, van fabrieken tot consumentenbestedingen. Doordat het virus naar vrijwel de gehele wereld is verspreid, worden de wereldwijde vraag en toeleveringsketen geraakt, wat Chinese fabrikanten en exporteurs weer zullen merken in maart en april", zegt een econoom van ING in een commentaar.

Wel wordt verwacht dat de economische activiteit in China zelf de komende tijd weer voorzichtig gaat aantrekken door de maatregelen van Peking om het virus in te dammen en de economie te stimuleren.