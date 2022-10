Premium Het beste van De Telegraaf

Breistudio werkt met wol uit eigen land: ’Kan de verwarming weer wat lager’

Door Gabi Ouwerkerk

Reina Ovinge tussen haar Texelaars en Merinoschapen die op het weiland achter de breistudio staan. Ⓒ RENE BOUWMAN

Baambrugge - In Nederland lopen zo’n 850.000 schapen rond, waar elk jaar 1,2 miljoen kilo wol vanaf komt. Met de huidige energieprijzen zou je denken dat de wolproductie flink in de lift zit – natuurlijk materiaal, goed tegen de kou. Maar niets is minder waar. Nederlandse wol levert nog maar tien cent per kilo op en voor het afvoeren van zwarte wol moeten boeren zelfs betalen. Ondernemer Reina Ovinge ziet het met lede ogen aan. Met boerderij en breistudio The Knitwit Stable wil ze wol weer de waarde geven die het verdient.