Premium Het beste van De Telegraaf

Column: nog steeds dreigen beleggers hun cryptobezit kwijt te raken

Door Gerben Everts Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Het jaar is nog maar een paar dagen onderweg of de eerste nieuwe initiatieven in de wereld van crypto zien het levenslicht. Zoals dat van een paar jongens die eerder een online broker optuigden om goedkoop te kunnen beleggen. Nu gaan ze handel in bitcoin en ander crypto-moois faciliteren. En veiligheid staat voorop, zo benadrukken de oprichters.