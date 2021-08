Wall Street raakt winst kwijt; rit omhoog Tesla

De Dow-Jonesindex eindigt 0,3% lager op 34.824 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,2% achteruit tot 4386 punten en techbeurs Nasdaq wint nog fractioneel op 14.681 punten.

Beleggers keken uit naar de politiek in Washington. Daar lijkt een infrastructuurpakket van president Joe Biden met steun van zowel Democraten als Republikeinen te worden aangenomen. Dat pakket is met 550 miljard dollar wel veel kleiner dan de $2 biljoen waar Biden oorspronkelijk op mikte.

Sportwinkelketen Foot Locker (-2,1%) neemt Eurostar over, de eigenaar van winkelketen WSS. Daar betaalt Foot Locker 750 miljoen dollar voor. Tegelijkertijd telden de Amerikanen 360 miljoen dollar neer voor Text Trading, het moederbedrijf van de Japanse winkelketen Atmos.

De leverancier van onderdelen voor de lucht- en ruimtevaart Parker Hannifin kondigde de overname aan van de Britse branchegenoot Meggit voor bijna $9 miljard. De Britse regering kondigde al aan die overname kritisch te willen beoordelen. Parker Hannifin daalt 2,2%.

Tesla valt in de smaak bij beleggers. De koers van de elektrische autofabrikant spurt 3,3% omhoog. Volgens kenners is onder meer optimistisch over de kansen voor Tesla in China. Branchegenoten in het land als NIO, XPeng en Li Auto hebben al aangegeven er een goede julimaand op te hebben zitten.

Betalingsdienstverlener Square maakte bekend het Australische Afterpay over te nemen voor 29 miljard dollar. Afterpay maakt het voor consumenten makkelijk om hun onlineaankopen later te betalen en wordt door veel jongeren als alternatief voor een creditcard gebruikt. Die jongeren zijn voor Square een interessante doelgroep. Bovendien biedt het bedrijf van Twitter-topman Jack Dorsey zelf nog geen consumentenleningen aan. Square schiet ruim 10% omhoog.