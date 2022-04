’Slechts 2 Russische schepen in Rotterdam’

Dat zegt een woordvoerder. Donderdag werd bekend dat Rotterdam en andere havens in de Europese Unie Russische schepen de toegang moeten verbieden.

Voor schepen met bepaalde ladingen gelden uitzonderingen. Het gaat bijvoorbeeld om landbouwproducten, voedingsmiddelen, humanitaire goederen en energie. Daarmee vallen vrijwel alle Russische schepen die Rotterdam aandoen buiten de sancties, omdat het vooral om LNG tankers en olietankers gaat. Bulkcarriers met steenkool vallen vanaf half augustus wel onder de verscherpte sancties.

Jaarlijks arriveren ruim 1300 schepen uit Rusland in de Rotterdamse haven. Naar Rusland vertrekken er zo’n 1100. Lang niet al die schepen zijn officieel Russisch. Vorig jaar kwamen er maandelijks gemiddeld dertien Russische schepen aan in Rotterdam. Zo’n 8% van alle containers die via Rotterdam worden vervoerd hebben Rusland als bestemmings- of herkomstland.

In de eerste twee maanden van dit jaar zijn er zo’n 29 schepen naar Rotterdam gekomen.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei eerder deze week dat de EU €4 miljard per jaar aan steenkool importeert uit Rusland. Ook een groot deel van de in Nederland verbruikte steenkool komt uit dat land. Daarnaast wordt de import van wodka en hout uit Rusland verboden.

Deze en meer sancties worden openbaar en van kracht op het moment dat ze in het officiële EU-publicatieblad staan. Dat wordt gezien als een formaliteit en gebeurt waarschijnlijk vrijdag. Het is het vijfde sanctiepakket van de EU sinds eind februari. Een importverbod op gas is er dus niet gekomen. De Europese Unie is voor zo’n 40% van haar aardgas afhankelijk van Rusland en een importverbod zou een aantal lidstaten hard treffen.