Tata vraagt clementie VS in staaloorlog

Maandag overlegt directievoorzitter Theo Henrar van Tata Steel Nederland en een gevolg aan vertegenwoordigers van metaalbedrijven in Den Haag volgens planning op het Amerikaans consulaat.

De Verenigde Staten willen een heffing van 25% op al het geïmporteerde staal en 10% op binnengehaald aluminium leggen. De Amerikaanse markt is de tweede in omvang voor Tata Steel.

De Europese Commissie heeft al een serie tegenmaatregelen aangekondigd die Amerikaanse staten die Trump nodig heeft voor zijn politieke steun zullen raken.

Op een volledige handelsoorlog van de VS met de rest van de wereld zit Tata Steel ook niet te wachten. „Tegelijkertijd kunnen Amerikanen niet zonder ons kwalitatief goede staal”, zegt Henrar van Tata Steel Nederland. Hij noemt de maatregelen een „ordinaire protectionistische maatregel”.

Theo Henrar directievoorzitter Tata Steel Nederland. Ⓒ ANP

„Zo’n handelsoorlog baat niemand, dat geeft alleen maar verliezers. We wijzen Trump erop dat hij gericht maatregelen kan nemen waar wij als producenten die keurig volgens de regels spelen niet onder lijden”, aldus Henrar.

Peter Navarro, hoofd van het de US Office of Trade and Manufacturing Policy, benadrukte dat dit weekend dat Trump geen landen zal uitzonderen van de ingreep.

Tata Steel in IJmuiden (voormalig Hoogovens) verscheept volgens het CBS voor €512 miljoen naar de Amerikaanse havens, 650.000 ton ’plat’ staal, 12% van alle Europese staalproducten.

Het maakt miljarden meter staal voor verpakkingsmateriaal, blikjes, spuitbussen voor bijvoorbeel deodorant en staal voor de autoindustrie.

Hij vreest ook dat als het Chinese staal de Amerikaanse markt gaat mijden, het goedkopere materiaal van beperkte kwaliteit Europa gaat overspoelen.

Tata geen schuld

,,Wij snappen heel goed dat de Amerikanen tegen dumpingpraktijken willen optreden. Maar wij dumpen geen staal in de Verenigde Staten, wij werken er niet onder de kostprijs zoals veel Chinese producten wel doen. Ze straffen de verkeerden”, zegt Henrar.

De Amerikanen zouden staalbedrijven uit Nederland en die van de Europese Unie moeten uitzonderen.

Goede relaties

De aankondiging van de heffingen door president Trump, verwijzend naar bescherming van de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, valt Henrar rauw op het dak. „Onze relaties met Amerikaanse bedrijven zijn extreem goed, met sommige werken we al zestig jaar samen”, zo verwijst hij naar Amerikaanse miljardenbedrijven als Crown, Ardagh, Silgan, Ball en Steel Warehouse, leverancier van machinebouwer Caterpillar.