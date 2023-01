Premium Het beste van De Telegraaf

Personeel in winkelstraat krijgt er 7,5% loon bij, FNV noemt cao ’een drol’

Amsterdam - Werknemers in de detailhandel hebben ja gezegd tegen de cao-afspraken die werkgevers en bonden voor dit jaar hebben gemaakt. Daardoor krijgt een groot deel van de 250.000 mensen die in de non-food-winkels werken er per 1 januari 7,5% bij. In juli volgt een tweede loonsverhoging, maar hoe hoog die uitvalt is nog niet duidelijk.