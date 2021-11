Premium Het beste van De Telegraaf

’Gaswinning in Groningen pas later over op waakvlam’

Zuidbroek - De gaswinning in Groningen gaat mogelijk langer en in grotere hoeveelheden door dan gepland. De oorzaak is een installatie voor het bijmengen van stikstof, die vertraagd wordt opgeleverd.