'Oproep om stopzetten vacaturedienst Google'

Brussel - Aanbieders van vacature- en wervingssites willen dat de Europese Commissie een concurrerende dienst van Google tijdelijk verbiedt. Dat staat in een brief aan EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) die persbureau Reuters heeft ingezien. Vestager onderzoekt momenteel al of Google met zijn vacaturediensten misbruik maakt van zijn dominante positie.