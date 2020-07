Pech, belasting van zes jaar geleden moet alsnog betaald

Wat was er aan de hand? De belastingadviseur heeft onder meer nepzorgkosten als aftrekposten opgevoerd. De fiscus kwam er achter. Er wordt in het midden gelaten of de aangifte expres onjuist is gedaan, maar het vermoeden is van wel.

Klantenkring

De adviseur had tussen 2014 en 2017 fraude gepleegd met de aangiftes. Hij had in die tijd een grote klantenkring opgebouwd.

In dat bestand stond ook iemand die nu weigert om alsnog de belasting te betalen. Een van de cliënten spande een rechtszaak aan tegen de fiscus omdat deze de nog niet betaalde belasting over 2014 op hem wilde verhalen.

Onderbouwen

Maar omdat hij geen antwoorden kon geven over de zorgkosten van zes jaar geleden, moet hij het van de Hoge Raad alsnog betalen. „Er volgt het vermoeden dat belanghebbende niet in staat is om de in de aangiften opgenomen aftrekposten te onderbouwen”, aldus het Hof.