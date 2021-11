Beursblog: ASML neemt AEX op sleeptouw; banken zakken weg

De AEX noteert rond kwart voor drie nog 0,7% hoger bij 822,07 punten. De hoofdindex bereikte even 822,32 punten, de hoogste tussentijdse stand ooit.

De Midkap staat 1,7% in de plus bij 1068,8 punten. Elders in Europa gaat de Duitse DAX 0,4% hoger, net als de Britse FTSE en de Franse CAC 40.

