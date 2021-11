Beursblog: beleggers positief na ingreep Federal Reserve in steun

Amsterdam - Beurzen in Europa staan volgens de futures voor positieve openingen na winst in de VS en Azië. De Federal Reserve gaat zijn steun later deze maand afbouwen. Beleggers verwerken verder een serie kwartaalresultaten van grote banken en in Nederland die van ArcelorMittal, ING en BAM en nabeurs Galapagos.