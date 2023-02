Nederlandse Staat wil belang in ABN Amro verder verminderen

Dat meldt NLFI, de stichting die namens de Staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert.

Eerder deze week kwam ABN Amro nog met de resultaten naar buiten. Het bankconcern zag de winst in 2022 hard oplopen naar €1,9 miljard, een stuk meer dan een jaar eerder.

De verkoop zal plaatsvinden via een vooraf overeengekomen handelsplan dat zal worden uitgevoerd door Citigroup Global Markets Europe. Volgens het plan zal Citigroup de volledige bevoegdheid hebben om namens NLFI een weloverwogen en ordelijke verkoop van de aandelen uit te voeren. Het plan treedt de komende dagen in werking en zal eindigen wanneer het maximale aantal aandelen is verkocht, maar het kan ook door NLFI worden verlengd, of tussentijds worden onderbroken of beëindigd.

Het handelsplan belet NLFI niet om andere transacties uit te voeren om het belang in ABN Amro af te bouwen, ook niet tijdens de looptijd van het handelsplan. Op dit moment houdt NLFI een belang van 56,3 procent in ABN Amro, verdeeld over 49,9 procent aandelen en 6,4 procent certificaten van aandelen.

De Nederlandse staat had eerder aangekondigd dat hij, na de beursgang van ABN Amro op 20 november 2015, het belang in de bank geleidelijk wil afbouwen. ABN Amro werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd door de overheid om de bank van de ondergang te redden.

Een woordvoerder van ABN Amro zegt dat het besluit wordt verwelkomd door de bank. "Deze beslissing is consistent met wat de minister van Financiën eerder heeft gezegd. Het is in eerste instantie een beslissing van de minister. We hebben laten zien dat we een heldere strategie hebben. Die strategie werpt haar vruchten af", aldus de zegsman.