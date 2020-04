Slechte week voor paus Franciscus

Paus Franciscus tijdens de Palmpasen-mis in de Pieterskerk in Rome. Ⓒ FOTO EPA

De vorst voor wie deze week nog ongewoner is dan voor anderen, is paus Franciscus. Door de corona-crisis is het in de week voorafgaand aan Pasen nog nooit zó stil geweest in kerken over de hele aardbol. Terwijl dit voor het christendom de belangrijkste week is van het jaar.