’Woningnood doet dromen van emigratie’

Dat blijkt uit onderzoek van adviesketen Viisi Hypotheken onder ruim duizend Nederlanders tussen 22 en 35 jaar. Vier op de tien had wel eens aan emigratie gedacht als oplossing voor het eigen woningprobleem.

Geremd

Het percentage jongeren dat zich geremd voelt in hun ontwikkeling is met 55% het hoogst in de leeftijdscategorie 30 tot 35 jaar. Onder twintigers bedraagt dat aandeel 47%. „Vroeger kochten mensen vaak als twintiger een eerste woning, nu is dat nog maar voor een enkeling weggelegd”, zegt Hergen Dutrieux van Viisi Hypotheken. „Jongeren moeten hierdoor langer duur huren, waardoor ze logischerwijs pas op latere leeftijd de stap zetten naar samenwonen of gezinsuitbreiding.”

Een kwart van de ondervraagden zei momenteel tegen hun zin met huisgenoten te wonen. Ruim acht op de tien noemden een eigen koopwoning op dit moment onbereikbaar. Negen op de tien ondervraagden verwachten zelfs dat hun positie het aankomende kwartaal verder zal verslechteren.

Pakket maatregelen

Dutrieux, medeoprichter van de adviesketen, ziet weinig in een versoepeling van leenregels voor deze groep. „Omdat je hiermee de relatieve positie van starters niet verbetert. Logischer is een pakket van maatregelen dat de gemiddelde huizenprijs niet nog verder opdrijft. Denk hierbij aan een belasting op verkoopwinst of het weren van beleggers in populaire woongebieden. Ook iets eenvoudigs als een ruimere wettelijke bedenktermijn bij aankoop zou starters helpen.”