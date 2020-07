Vooral jongeren kopen bij onbetrouwbare webshops

Dat blijkt uit onderzoek van betaaldienstverlener ICS.

„Vaak wordt verondersteld dat 50-plussers tot de kwetsbare groep behoren als het gaat om online fraude. Uit ons onderzoek en in onze dagelijkse praktijk blijkt het tegendeel”, zegt Choukri Farahi, manager van het team fraudebestrijding van de betaaldienstverlener.

Nooit geleverd

In de meeste gevallen (68%) worden bestellingen nooit geleverd. De helft van de gedupeerden heeft het betaalde bedrag ook nooit meer teruggekregen. Onbereikbare klantenservice is daarnaast de meestgehoorde klacht.

Bij frauduleuze webshops worden vooral kleding en schoenen besteld. Elektronica komt op de tweede plaats, daarna volgen boeken, speelgoed en games.

Voorkomen

Er is een aantal dingen die je kunt doen om te voorkomen dat je je geld kwijtraakt, zegt Farahi.

Onderzoek doen naar de webshop is de eerste tip. „Lijken de prijzen te mooi om waar te zijn? Dan is dit waarschijnlijk ook zo. Heeft de webshop een keurmerk? Check op de site van het keurmerk (bijvoorbeeld Thuiswinkel Waarborg) of dit ook echt waar is.”

Valse webshop

Staat er in het websiteadres een andere naam dan die van de online winkel, dan kan dit duiden op een valse webshop, voegt de manager van het team fraudebestrijding daar aan toe. „En tot slot, zoek voor de bestelling naar reviews van anderen. Negatieve reacties kunnen wijzen op een onbetrouwbare verkoper. Denk dan goed na of u de bestelling wilt plaatsen. Bij twijfel adviseren wij altijd: niet doen.”

Daarnaast benadrukt Farahi dat er bij betaling met een creditcard een aflevergarantie bestaat, die je niet hebt als je gewoon via de bank (iDeal) afrekent.