Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen: Klik op linkje houdt steeds meer bedrijven digitaal in gijzeling

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De aanval met gijzelsoftware op systemen van de Duitse winkelketen Mediamarkt is het werk van een hackersgroep die bekend staat als Hive, meldt RTL. De cybercriminelen zouden $50 miljoen losgeld eisen na vermoedelijk een klik op een linkje in een e-mail. Vijf vragen over de digitale gijzeling van Mediamarkt: