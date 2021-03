Zoom speelt hoofdrol op vlak Wall Street; Nio onderuit

Vlak na de aftrap daalt de Dow Jones-index fractioneel naar 31442 punten. De S&P500 gaat 0,1% achteruit naar 3888 punten. Techbeurs Nasdaq zakt ook 0,1% tot 13238 punten.

Na de forse herstelbeweging op maandag geholpen door een opsteker uit de Amerikaanse industrie gaat deze week de aandacht vooral uit naar belangrijkste cijfers over de arbeidsmarkt in de VS. Met op woensdag het banenrapport van salarisverwerker ADP over de private sector en op vrijdag de officiële werkgelegenheidscijfers en de loonontwikkeling.

Tesla dat bij de weekstart nog omhoog schoot, moet 0,3% afstaan. De fabrikant van elektrische wagens liet eind vorige maand nog een bedrukt beeld zien.

Zoom schiet 5% omhoog nadat de videodienst maandag nabeurs sterk meevallende resultaten liet zien.

Nio, de uitdager van Tesla, duikt 8% omlaag nadat maandag nabeurs gemengde resultaten naar buiten kwamen.

GameStop laat 3% liggen. De keten van videogames blaast daarme weer wat stoom af na de mooie rit omhoog in voorgaande dagen.