ASML compenseert zwakte geheugenchips

De omzet kwam uit op een kleine 2,6 miljard euro, tegen 2,2 miljard euro in het voorgaande kwartaal. Onder de streep bleef 476 miljoen euro over, waar in de eerste drie maanden van het jaar nog een nettoresultaat van 355 miljoen euro in de boeken ging.

Volgens topman Peter Wennink waren de opbrengsten in het tweede kwartaal in lijn met de verwachting, terwijl de brutomarge van 43 procent iets beter was dan eerder voorzien. Dat komt volgens hem onder meer door verbeteringen bij de fabricage van zogenoemde EUV-machines.

„Voor de rest van het jaar zien we een verdere zwakte in Memory, terwijl Logic er sterker uitziet”, aldus Wennink, die 2019 over de gehele linie blijft beschouwen als een „groei-jaar.” Voor het derde kwartaal verwacht ASML een omzet van ongeveer 3 miljard euro en een brutomarge van tussen de 43 en 44 procent.