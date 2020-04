Philips-topman: ’Corona-aanpak goed voor doorbraak telehealth’

Wouter van Bergen

Amsterdam Philips-bestuursvoorzitter Frans van Houten ziet in de manier waarop ziekenhuizen en zorgverleners nu de uitbraak van het coronavirus bestrijden ’een validatie van de Philipsstrategie’. Dat zei hij maandag in een toelichting op de jaarcijfers tegen De Telegraaf.

Behalve vraag naar beademingsapparatuur is er ook veel meer belangstelling voor systemen van Philips waarmee zorgverleners op afstand patiënten in de gaten kunnen houden. „We roepen al jaren dat zorgverleners meer zouden moeten samenwerken en daarbij gebruik maken e-Health toepassingen als teleradiologie en telepathologie’, zegt Van Houten. „ik verwacht dat er nu een versnelling optreedt in de adoptie van deze cloudtechnologie.”

In de VS heeft Philips naar aanleiding van de corona-uitbraak versneld toestemming gekregen voor de introductie van technologie die ervoor zorgt dat pathologen op afstand hun werk kunnen doen. Sinds vorige maand levert het bedrijf een systeem waarmee ook in Nederland huisartsen en ziekenhuizen op corona-patiënten op afstand in de gaten kunnen houden.

Volgens Van Houten blijkt daar wel uit hoe zorg-op-afstand-technologie ervoor kan zorgen dat hulpverleners minder belast worden en meer werk vanuit huis in de zorg mogelijk is. „En door patiënten van afstand te monitoren voorkom je ook dat mensen risico’s moeten nemen”, zegt hij.

Van Houten zegt trots te zijn op de de bijdrage die Philips heeft geleverd aan een speciaal portaal van het ministerie van VWS, waarmee ziekenhuizen medische informatie uitwisselen rond coronapatiënten. Philips houdt zich niet bezig de ontwikkeling van een corona-app waarmee minister De Jonge (VWS) de verspreiding van het virus onder de bevolking zou zillen tegengaan. „Wij ontwikkelen wel apps, maar richten ons op toepassingen voor de klinische omgeving. Bij zo’n corona-app zit je toch meer op het gebied van privacy. Dat willen we liever niet.”