Ondernemersvraag: kan ik personeel onbelast extraatje geven?

Premium Geld

Zorgpersoneel gaat er in 2022 nauwelijks op vooruit

Zorgpersoneel met een modaal inkomen gaat er volgend jaar netto maar €6,01 op vooruit, dat is slechts een stijging van 0,25% in vergelijking met dit jaar. Dat deze stijging zo minimaal is, komt omdat de pensioenpremie voor zorgmedewerkers volgend jaar omhoog gaat.