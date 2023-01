Beursblog: Tesla vooruit op lager Wall Street; tech drukt AEX

Prosus staat onderaan in de AEX. De techinvesteerder heeft last van de koersval van zijn Chinese deelneming Tencent. Ook ASML behoort tot de grotere verliezers. Philips is juist in trek bij beleggers na de aankondiging dat er 6000 banen worden geschrapt bij het zorgtechnologieconcern.

