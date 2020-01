Gefuseerde ouderenbond wil invloed in pensioenonderhandelingen

De Koepel vertegenwoordigt direct circa 300.000 gepensioneerden en in indirecte zin maakt de organisatie zich hard voor alle meer dan 3,3 miljoen gepensioneerden in het land. De senioren voelen zich bij veel besluitvorming in Nederland nu nog buitenspel staan. Ze vinden het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat de sociale partners tien jaar in de Sociaal-Economische Raad (SER) onderhandelden over aanpassing van het pensioenstelsel zonder daarbij vertegenwoordigers van de senioren direct te betrekken.

Pensioenakkoord

Volgens de Koepel keert nu het tij. De seniorenorganisaties is gevraagd hun visie te geven in de onderhandelingen over het uit te werken pensioenakkoord. De voorzitter van de SER heeft in december schriftelijk aangegeven dat de seniorenorganisaties als deskundige welkom zijn in voor hen belangrijke SER-commissies.