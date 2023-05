Beursblog: Apple wint op licht hoger Wall Street; AEX dicht bij huis

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Wall Street komt woensdag licht hoger uit de startblokken. Beleggers in de VS kijken uit de kat uit de boom op weg naar het Amerikaanse rentebesluit later vanmiddag. Apple wint in de aanloop naar de cijfers van donderdag.