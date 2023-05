Beursblog: licht herstel AEX in aanloop naar rentebesluiten

Door Johan Wiering

De AEX laat vanochtend enig herstel, na het stevige verlies gisteren. Beleggers zijn in afwachting van de rentebesluiten en de toelichting hierop door de Fed en de ECB vanavond en morgenmiddag. Er zijn ook zorgen over het Amerikaanse schuldenplafond en de situatie bij regionale banken in de VS. Wolters Kluwer wint op zijn kwartaalcijfers. De rapporten van Aperam en vooral Signify krijgen een slecht onthaal.