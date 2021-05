AEX trekt winst boven 710 punten

De AEX-index is bij 710,46 punten gesloten bij 0,5% winst.

De Midkap-index is 0,2% vooruit gegaan naar 1056,7 punten.

De graadmeters in Parijs en Londen kleurden ook groen en stegen beide 0,2%. Veel bedrijven zijn dicht vanwege tweede pinksterdag en in Frankfurt en Zürich zijn de beurzen gesloten.

Later in de week gaat de aandacht vooral uit naar de cijfers over de economische groei en het consumentenvertrouwen in grote economieën als Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Vandaag kwam de Chicago Fed National Activity Index voor april binnen, een gewogen index met 85 indicatoren voor de Amerikaanse economische groei. Met 0,24 punten bleef die groei fors onder die van vorige week, 1,71 punten, en onder de driemaands verwachtingen van 0,54 punten.

’Kerninflatiecijfer cruciaal’

,,Maar het belangrijkste blijft de inflatie en vooral de kerninflatie”, zegt marktenanalist Corné van Zeijl (Actiam), die vooruit kijkt naar vrijdag met de presentatie van de Amerikaanse persoonlijke bestedingen in april en het cijfer van het consumentenvertrouwen in mei. ,,Als de bestedingen een groei van ruim 3% laten zien, moeten centrale banken reageren. Er zal stevige discussie komen over de eerste stappen naar afbouw van de steun. En dat zal markten in beweging brengen.”

Rein Schutte (beleggingsadviseur bij Noesis Capital): ,,Alleen Hunter Douglas zorgt voor opwinding nadat grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg dit weekend over de brug is gekomen met een fors hoger overnamebod. De grote onvrede bij andere aandeelhouders over het eerste bod zal een rol spelen om het van de beurs halen van Hunter Doyglas vlot te trekken.”

New York hoger

In Azië won de Nikkei een fractie. In New York gaan beurzen om 15.30 uur volgens de futures 0,5% tot 0,8% hoger van start.

„Het is afwachten in hoeverre de aandelenbeurzen in de VS de koersen op het Damrak in de middag nog in beweging gaan zetten”, stelt Schutte. „De rem op de rally van de grondstoffen kan daar mogelijk meer impact krijgen.”

Beleggers verwerken uitlatingen van Patrick Harker, president van de Federal Reserve in Philadelphia. Hij wil, zoals meer bestuurders, dat het stelsel van centrale banken zo snel mogelijk begint over het afbouwen van het inkoopprogramma van obligaties, waarmee de economie nu wordt ondersteund.

Onrust

Schutte houdt er rekening mee dat het beursklimaat onrustiger wordt richting de start van de nieuwe handelsmaand. De VIX- of volatiliteitsindex beweegt nog onder 20 punten, een signaal van gematigdheid.

„De range waarin de AEX in mei beweegt, is wat groter geworden na de eerder stevige correcties tot onder de 700 punten”, aldus Schutte. „Het is echter niet uit sluiten dat er een nieuwe aanval komt op de huidige piek, omdat onderliggend het sentiment nog steeds positief met in Europa een ecnomisch herstel dat op gang is gekomen.”

Hoofdeconoom Carl Tannenbaum van Northern Trust waarschuwt dat de kracht van de Chinese dienstensector alweer afneemt. ,,Wat aangeeft dat de binnenlandse vraag een zwakke schakel blijft in zijn herstel. De gezinsuitgaven in China bleven constant achter bij de verwachtingen”, stelt hij.

Chinese consumenten houden de hand op de knip. De groei van de detailhandelsverkopen in China vertraagde aanzienlijk in april, aldus Tannenbaum. China ging als eerste uit lockdowns, maar het verwachte snelle herstel van alle uitgaven blijft achter.

Unibail wint

In de AEX leidden de chipfondsen. Chipmachinemaker ASML stijgt 2,1% met halfgeleider ASMI daar achter op 2% winst. Chiptoeleverancier Besi pakt 1,6% winst. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield wint vandaag: +2,8%.

Voeding- en wasmiddelenreus Unilever laat 0,4% liggen, bierbrouwer Heineken zakt ook 0,4%, net als Ahold Delhaize.

Data-analist Wolters Kluwer ging intraday naar zijn hoogste koers bij €79,66, en sloot 0,3% hoger bij €79,48.

Verzekeraar NN Group ging ex-dividend.

In de Midkap leidt PostNL bij het slot met 2% winst. Fitnessketen Basic-Fit sterkt 0,8% aan.

Vastgoed steeg ook hier, via het Eurocommercial Propertiesfonds, met 1,5%.

Air France KLM gaat 0,3% hoger. De Europese Unie overweegt sancties tegen Wit-Rusland nadat een journalist van boord werd gehaald op een vlucht van Ryanair. Veel maatschappijen vliegen om, KLM ziet ’geen veiligheidsrisico’ en blijft in het luchtruim actief.

KLM hervat dindsdag andere vluchten op Tel Aviv. Topman Michael O'Leary van Ryanair zei dat de Ierse luchtvaartmaatschappij in september in aantal boekingen op 90% van het niveau van voor de coronacrisis kan zitten.

Onderaan staan laaldpalenleverancier Alfen (-2,2%) en koffiereus JD Peet’s (-0,8%).

Hunter Douglas straalt

AScX-fonds Hunter Douglas houdt 21% koerswinst over bij €83,10 na de forse verhoging van het overnamebod. Topman en president-commissaris Ralph Sonnenberg van de raambekleder verhoogde het eerdere bod van €64 per aandeel naar €82. Zijn investeringsmaatschappij Bergson Beheer heeft al 83% van de stukken in handen.

