Hunter Douglas schittert op hoger Damrak na forse bijstelling overnamebod

De AEX-index noteert rond kwart voor tien 0,2% hoger op 708,32 punten. De Midkap-index gaat 0,4% vooruit naar 1059,2 punten.

De graadmeters in Parijs en Londen kleurden ook groen en stegen beide 0,2%.

Veel bedrijven zijn dicht vanwege tweede pinksterdag en in Frankfurt en Zürich zijn de beurzen gesloten. Later in de week gaat de aandacht vooral uit naar de cijfers over de economische groei en het consumentenvertrouwen in grote economieën als Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Ook Wall Street zet vanmiddag de deur open bij de aftrap van de nieuwe beursweek.

Beleggers verwerken ook de uitlatingen van Patrick Harker, president van de Federal Reserve in Philadelphia. De centrale bankier liet vrijdag in een interview met The Washington Post weten dat binnen het stelsel van Amerikaanse centrale banken zo snel mogelijk moet worden gesproken over het afbouwen van het inkoopprogramma van obligaties, waarmee de economie wordt ondersteund. De afbouw moet volgens Harker wel voorzichtig gebeuren om geen schrikreactie op de financiële markten teweeg te brengen.

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten maandag een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. De Japanse beurs kreeg er 0,2% bij.

In de AEX waren de uitslagen overwegend beperkt.DSM kan op aardige kopersinteresse rekenen met een vooruitgang van 0,9%.

NN Group noteert gecorrigeerd voor de ex-dvidendnotering 0,6% hoger.

Chipfondsen werken de lagere start snel weg. ASML wint 0,7%. BESI gaat 0,3% omhoog.

Midkapper Air France KLM koerst 0,1% lager. Dochterbedrijf KLM hervat zijn vluchten op Tel Aviv. De eerste vlucht naar de Israëlische luchthaven staat voor dinsdag gepland. Topman Michael O'Leary van prijsvechter Ryanair zei verder dit weekend dat het aantal boekingen fors stijgt. De Ierse luchtvaartmaatschappij verwacht in september qua aantal boekingen op 90 procent van het niveau van voor de coronacrisis te zitten.

OCI voert de lijst met winnaars aan met een 3% hogere koers. PostNL dikt 1,8 aan.

AScX-fonds Hunter Douglas knalt bijna 20% omhoog na de forse verhoging van het overnamebod. Topman en president-commissaris Ralph Sonnenberg van de raambekleder verhoogde het eerdere bod van €64 per aandeel naar €82. Zijn investeringsmaatschappij Bergson Beheer heeft al 83 procent van de stukken in handen.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.