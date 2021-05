Takeaway zakt weg in kabbelende AEX; smullen van Hunter Douglas

De AEX maakt rond de lunch een pas op de plaats na een positief beeld in de ochtendhandel. Op tweede pinksterdag is er bij beleggers weinig animo om te handelen. Just Eat Takeaway is in mindere doen bij de hoofdfondsen. Bij de kleinere aandelen speelt Hunter Douglas de hoofdrol.

De AEX-index noteert rond twaalf uur ongewijzigd op 707 punten. De Midkap-index gaat 0,2% vooruit naar 1056,8 punten.

De graadmeters in Parijs en Londen kleurden ook groen en stegen beide 0,2%.

Veel bedrijven zijn dicht vanwege tweede pinksterdag en in Frankfurt en Zürich zijn de beurzen gesloten. Later in de week gaat de aandacht vooral uit naar de cijfers over de economische groei en het consumentenvertrouwen in grote economieën als Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, benadrukt dat beleggers het zeer rustig aan doen gelet op de lage handelsvolumes op tweede pinksterdag. Hij wijst er op dat alleen Hunter Douglas voor opwinding zorgt doordat grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg dit weekend over de brug is gekomen met een fors hoger overnamebod. „De grote onvrede bij andere aandeelhouders over het eerste bod zal een rol hebben gespeeld om het van de beurs halen van Hunter Doyglas vlot te trekken.”

Ook Wall Street zet vanmiddag de deur open bij de aftrap van de nieuwe beursweek. „Het is afwachten in hoeverre de aandelenbeurzen in de VS de koersen op het Damrak in de middag nog in beweging gaan zetten”, stelt Schutte. „De rem op de rally van de grondstoffen kan daar mogelijk meer impact krijgen.”

Beleggers verwerken ook de uitlatingen van Patrick Harker, president van de Federal Reserve in Philadelphia. De centrale bankier liet vrijdag in een interview met The Washington Post weten dat binnen het stelsel van Amerikaanse centrale banken zo snel mogelijk moet worden gesproken over het afbouwen van het inkoopprogramma van obligaties, waarmee de economie wordt ondersteund. De afbouw moet volgens Harker wel voorzichtig gebeuren om geen schrikreactie op de financiële markten teweeg te brengen.

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten maandag een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. De Japanse beurs kreeg er 0,2% bij.

Schutte houdt er rekening mee dat het beursklimaat wat onrustiger kan blijven richting de start van een nieuwe handelsmaand. „De range waarin de AEX in mei beweegt is wat groter geworden na de eerder stevige correcties tot onder de 700 punten. Het is echter ook niet uit sluiten dat er een nieuwe aanval komt op de huidige piek doordat onderliggend het sentiment nog steeds positief met in Europa een ecnomisch herstel dat op gang is gekomen.”

In de AEX waren de uitslagen overwegend beperkt. DSM kan op aardige kopersinteresse rekenen met een vooruitgang van 0,7%. Unibail krijgt de koppositie in handen. Het vastgoedfonds wint 1,2%.

Chipfondsen . ASML wint 0,7%. ASMI gaat 1% omhoog.

Just Eat Takeaway sluit de rij met een koersdaling van 1%. Verzekeraars zitten ook in de achterhoede. NN Group noteert gecorrigeerd voor de ex-dvidendnotering 0,2% lager. Aegon raakt 0,7% kwijt.

Midkapper Air France KLM koerst fractioneel hoger. Dochterbedrijf KLM hervat zijn vluchten op Tel Aviv. De eerste vlucht naar de Israëlische luchthaven staat voor dinsdag gepland. Topman Michael O'Leary van prijsvechter Ryanair zei verder dit weekend dat het aantal boekingen fors stijgt. De Ierse luchtvaartmaatschappij verwacht in september qua aantal boekingen op 90 procent van het niveau van voor de coronacrisis te zitten.

OCI voert nog steeds de lijst met winnaars aan met een 2,4% hogere koers. PostNL dikt 1,8 aan.

Hunter Douglas straalt

AScX-fonds Hunter Douglas knalt meer 20% omhoog naar €83,10 na de forse verhoging van het overnamebod. Topman en president-commissaris Ralph Sonnenberg van de raambekleder verhoogde het eerdere bod van €64 per aandeel naar €82. Zijn investeringsmaatschappij Bergson Beheer heeft al 83% van de stukken in handen.

