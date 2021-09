Maker van kaas zonder koemelk krijgt miljoenen

Het is voor zover bekend de grootste investering in Europa in een zogeheten ’foodtech’-bedrijf. Het Duitse Formo profiteert van investeringen in alternatieven voor producten uit koemelk, nu de sector de methaan-uitstoot van koeien probeert te beperken met meer milieuvriendelijke alternatieven.

Met de miljoeneninvestering zegt Formo zijn productassortiment uit te breiden naar een aantal gerijpte en gerijpte kazen.

Mozarella, straks van soja. Ⓒ ANP/HH

Talloze bedrijven zijn op dit vlak actief. In Nederland maakte eerder een aantal ondernemers vanuit een laboratorium melkeiwitten, de kern van veel zuivelproducten.

Nederland kent ongeveer 1,6 miljoen melkkoeien.