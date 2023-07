Emotioneel afscheid van tempel uit topgastronomie

Met een brok in haar keel keek zij om zich heen wie allemaal in de zaak zaten, die zij afgelopen 22 jaar opbouwde met haar man. „Dit is voor het eerst dat we hier zélf samen eten”, realiseerde de chef-kok zich.

Hij kon de twee Michelinsterren voortzetten, na de overname van de zaak in 2001. Zelfs na de grote brand van 2003 bleef dit niveau behouden en sinds 2018 zijn het drie sterren. Daarmee staat het echtpaar Brevet alleen met Jonnie en Thérèse Boer, van De Librije (***) in Zwolle, op het puntje van de sterren-piramide van Michelin. Maar na 15 juli, als Inter Scaldes sluit, staat het echtpaar Boer in ons land op eenzame culinaire hoogte. Zij droegen onlangs dertig procent van hun 30-jarige Librije én andere zaken in gelijke delen over aan zoon Jimmie, dochter Isabelle en hun chef Nelson Tanate.

De chef-koks die samen het unieke zevengangen-diner bereidden voor hun vrienden Jannis en Claudia. V.l.n.r. Edwin Vinke, van De Kromme Watergang (**) in Hoofdplaat, die de volgende ochtend weer vertrok naar zijn zaak op Ibiza, Paul de Groote (bovenin), van Inter Scaldes (***), Danny Nolet, van Nolets Vistro in Yrseke, Jarno Eggen, van De Groene Lantaarn (**) in Staphorst, Fred Mustert, van Restaurant Fred (**) in Rotterdam en Henrie van de Heijden, van Vista Willemstad (*).

In het Zeeuwse Kruiningen was het zoon Niels Brevet die het echtpaar naar hun zaak lokte met de smoes dat er nog wat foto’s gemaakt zouden worden. Eenmaal aangekomen bij de restaurant-villa met de luxe hotelsuites, bleken tientallen vrienden, onder wie vele collega’s, hen op te wachten. Vaste restaurantgast Lee Towers zong hen warm toe en de sfeer zat er meteen in. Zeker met gasten als lady-chef Margo Reuten en maître-sommelier Petro Kools van Da Vinci in Maasbracht en Anja en Erik van Loo van restaurant Parkheuvel (**) in Rotterdam.

„Ik heb nauwelijks problemen met gasten gekend”, reageerde Jannis op de vraag of hij altíjd plezierige gasten had. „Hoewel”, bedacht hij zich. Even rustte zijn blik op één van de zeven gangen die vijf bevriende collega’s bereidden, samen met Paul de Groote die even lang als hijzelf in de keuken staat van Inter Scaldes: „Ik herinner me een man die zei dat de vis niet vers was. Ik zei hem dat ik iedere ochtend zelf inkoop, dat ik de vissers ken die het vangen, zelfs de boot waarop de vis binnenkomt. Hij hield vol en ik heb hem eruit gegooid. ’Maar dat kun je niet doen!’, reageerde hij in de hal. ’Dit is mijn trouwdag!’ zei hij wijzend naar een dame die alleen aan tafel zat. ’Niks mee te maken’, heb ik gezegd.”

De aimabele topchef lijkt zelf verrast met dit verhaal uit zijn diepe geheugen: „Dit moet zo’n 16 jaar geleden zijn.” Maar het tekent de overgave en onvoorwaardelijke betrokkenheid waarmee hij zijn zaak op het absoluut hoogste niveau kon opbouwen.

Loes Dingemans (l.), directeur Pillows Hotels, met Alex Mulder en zijn partner Suzan Kleijn. Ⓒ De Telegraaf

Aan de andere kant van de dinerzaal placeerde horeca-fluisteraar Carsten Klint, die dit verrassingsdiner op touw zette, de nieuwe eigenaar van de zaak: Alex Mulder. Hij is van Amerborgh International, dat onder meer ook eigenaar is van de Pillows Hotels. Jannis Brevet adviseert al een tijd de keuken van het nieuwe Pillows Hotel in Amsterdam. De nieuwe uitbater in Kruiningen wordt chef-kok Jeroen Achtien die Inter Scaldes met zijn vrouw Sanne verwacht te heropenen in september met een nagenoeg nieuw team.

„Iedereen hartelijk dank!”, sprak Claudia de zaak vol vrienden toe. „Het grootste geschenk is dat ons team tot de allerlaatste dag bij ons bleef.”

De eerste die opstond voor een daverende ovatie was Michelin-hoofdinspecteur Werner Loens.