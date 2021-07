AkzoNobel ziet sterke vraag naar verf ondanks prijsverhogingen

De omzet lag in het tweede kwartaal met €2,5 miljard ruim een kwart hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Het operationele inkomen groeide zelfs 86%, van €321 miljoen in het tweede kwartaal van 2020 naar €384 miljoen afgelopen kwartaal. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) steeg 31% tot €419 miljoen.

„Gezien de bijzondere omstandigheden vorig jaar, is het misschien beter om naar de resultaten in 2019 te kijken”, zegt topman Thierry Vanlancker van AkzoNobel. „Ten opzichte van dat jaar is de omzet in het tweede kwartaal met 8% gestegen.”

Doelstellingen

Over de eerste helft van 2021 kwam de omzet uit op €4,8 miljard tegenover €4 miljard in de eerste zes maanden vorig jaar met een aangepaste ebitdagroei van 30% tot €810 miljoen. Dit is in lijn met de doelstellingen van AkzoNobel.

AkzoNobel heeft zijn operationele winstmarge dan ook fors weten te verbeteren tot 15,3% tegenover 10,4% vorig jaar. „Wij hebben een sterke focus op margemanagement”, zegt topman Vanlancker. „Gezien de aanhoudende prijsstijgingen van grondstoffen, blijven we stevige en noodzakelijke acties ondernemen op het gebeid van prijzen en kostendiscipline.”

Prijsverhogingen

Het lukt AkzoNobel dan ook nog steeds om de prijsverhogingen door te bereken. AkzoNobel heeft de prijzen van zijn verf en coatings met 4,5% kunnen verhogen. Bij decoratieve verven voor huis-, tuin- en keukengebruik was die prijsstijging 3% en bij professionele verven 5% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020.

"Opsteker voor AkzoNobel"

Dit vindt DFT-verslaggever Gert van Harskamp:

„Het is een opsteker dat AkzoNobel ondanks de grondstoffenschaarste nog steeds goed in staat is gebleken de markt te bedienen, daar waar een concurrent als PPG (Histor en Sigma) wel leveringsproblemen ervaart.”

