Oorlog in Oekraïne Vitesse eerste bedrijf dat bij accountant buitenspel staat om Rusland

AMSTERDAM - De oorlog in Oekraïne begint zijn eerste boekhoudkundige slachtoffers te maken. Voetbalclub Vitesse krijgt vanwege eigenaar Valeriy Oyf uit Rusland voorlopig geen handtekening van zijn accountant onder de jaarrekening over het vorige voetbalseizoen, net als andere Nederlandse bedrijven in Russische handen. Accountants willen pas iets ondertekenen als zij zeker weten hiermee geen sancties te overtreden. Voor Vitesse is haast geboden, omdat een boete rond zijn voetballicentie dreigt.