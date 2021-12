Premium Het beste van De Telegraaf

Te laag ondernemersloon, schuld afgelost uit privé ’40% kleinbedrijf is niet levensvatbaar’

Door Gabi Ouwerkerk

Vooral bij kleine ondernemers in de retail en horeca speelt de vraag hoe lang ze het nog vol kunnen houden. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Liefst 40% van de ondernemers in het kleinbedrijf (tot vijf werknemers) moet zichzelf de vraag stellen of hun onderneming nog wel levensvatbaar is. Die zorgelijke conclusie trekken de onderzoekers van de vierde Kleinbedrijf Index, een initiatief van kredietverlener Qredits, ondernemersorganisatie ONL en Hogeschool Utrecht.