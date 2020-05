Franchisers Sandd vangen bot in zaak tegen postfusie

De partijen zijn volgens de rechtbank in Rotterdam namelijk geen belanghebbenden in de zaak. De franchisers vochten het goedkeuren van de postfusie tussen Sandd en PostNL aan. Volgens hen was er sprake van contractbreuk nu Sandd opgaat in PostNL. Ze vroegen om een overgangsregeling waarbij hun contracten met Sandd nog een paar jaar gerespecteerd worden, of een vergoeding waarmee onder meer overbodige werknemers zouden worden gecompenseerd.

Maar tot een inhoudelijke behandeling van de zaak kwam het helemaal niet. De rechtbank heeft geoordeeld dat de franchisers geen belanghebbenden in de zaak zijn, omdat hun belang niet rechtstreeks de fusie raakt, maar alleen hun contract met Sandd. De rechter heeft de zaak daarom niet-ontvankelijk verklaard.