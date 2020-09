Adyen leidt herstel op Beursplein 5

De AEX-index noteerde, na 3% verlies vorige week, rond 11 uur 0,4% hoger bij 542,1 punten. De AMX koerste toen 0,6% winst bij 797,4 punten. Volumes zijn gering, Amerikaanse beurzen zijn vandaag gesloten vanwege Labor Day.

De Britse FTSE 100 noteerde 0,5% hoger, de Franse CAC 40 won 1,1%. De Duitse DAX steeg 1,2%.

Analisten wijzen voor de stijging naar het Duitse industriële productiecijfer, dat over juli uitkwam op 1,2% groei. Vooral de positieve vooruitblik gaf beleggers kennelijk hoop.

Zij keken ook al vooruit naar de ECB-rentevergadering van donderdag. Dinsdag worden de groeicijfers van de eurozone bekend voor het tweede kwartaal. De consensus in een daling van12,1%.

Het Britse pond kromp met 0,6%. De Britten zouden volgens de Financial Times onderhandelingen met de Europese Unie over een handelsovereenkomst na de brexit uit het raam gooien.

’Niet veel potentieel’

Broker IG waarschuwt klanten, het trapt op de rem. „Op korte termijn verwacht ik niet veel potentieel in de aandelenmarkten. De Europese bedrijfswinsten zijn in het tweede kwartaal met meer dan 50% gedaald”, aldus Salah-Eddine Bouhmidi, hoofd markten bij IG.

In Azië koersten beurzen vooral met verlies. De export van China bleek in augustus wel sneller hersteld dan verwacht. De Nikkei in Tokio sloot 0,5% lager. De Hang Seng-index verloor 0,5%, Shanghai zakte 1,9%.

Aandeel SoftBank eindigde 7,1% in de min. De techinvesteerder investeerde als ’Nasdaq Whale’, een recordhoeveelheid aan call-opties op Amerikaanse technologiebedrijven, speculerend op verdere koersstijgingen. Die ongekende koopwoede zou de recente koersstijgingen van techbeurs Nasdaq verklaren.

Het Zuid-Koreaanse Samsung kreeg een order van $7 miljard voor 5G-netwerk van het Amerikaanse Verizon.

De euro koerste een fractie lager bij $1,18296. Brent-olie daalde 0,8% tot $42,10 per vat. Oliekartel OPEC verlaagde prijzen voor zijn oktober-contracten.

Galapagos weer terug

Bij de hoofdfondsen ging betalingsverwerker Adyen met 3% stijging aan kop. Chiptoeleverancier ASMI werd 2,4% duurder.

Het biotechbedrijf Galapagos profiteerde met 2,3% winst. Kunstmestfabrikant IMCD bleef sterk met 2,1% winst.

Financials verloren terrein. ABN Amro ging van winst naar 1,2% verlies. De Nederlandse banken hebben volgens doorrekeningen van het Centraal Planbureau voldoende buffers om problemen met faillissementen wegens de coronacrisis door te komen. ING raakte 0,5% achterop, Aegon verloor 1%. Verzekeraar ASR steeg daarentegen 1,4%.

Chipmachinemaker ASML (-0,6%) reageerde op het bericht van de Wall Street Journal dat de Verenigde Staten exportmaatregelen willen opleggen aan Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), een klant van het Veldhovense concern. Volgens Citi is uitbreiding voor SMIC daarmee geblokkeerd. De grootste halfgeleider van China daalde met 20% op de beurs van Hongkong.

ASML wacht nog op een exportvergunning voor een nieuwe EUV-machine. Maar dat effect is beperkt voor ASML, aldus ING. Een recente bijeenkomst met cfo Dassen stelde analist Marc Hesselink gerust over de vooruitzichten voor de rest van het jaar.

Shell ging met 0,5% terug, net als brouwer Heineken (-0,4%).

Bij de middelgrote fondsen ging voedingsconcern OCI met 2% aan de leiding. En noteerde vastgoedfonds Eurocommercial Properties 2,3% winst. Bouwer BAM en Aalberts Industries volgden met 2% koerswinst, fitnessketen Basic-Fit steeg 2%.

Intertrust en Flow Traders vormden op 0,8% verlies de bodem.

Laadpaalproducent Alfen voerde de smallcaps aan dankzij 6% winst. Winkelvastgoedfonds Wereldhave (+4,6%) reageerde positief op de vergroting van zijn schuldfaciliteiten tot ruim €130 miljoen. Alle schuldverplichtingen zijn gedekt tot het derde kwartaal van 2022.