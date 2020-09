Belegger ziet het weer zonnig in

De AEX stond, na 3% verlies vorige week, om half vijf 1,3% hoger op 547,3 punten. De AMX steeg 0,9% naar 800 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters presteerden nog beter. De Britse FTSE 100 noteerde 2,3% hoger, de Franse CAC 40 won 1,8% en de Duitse DAX steeg 1,9%.

De Amerikaanse beurzen zijn vandaag gesloten vanwege Labor Day.

De euro koerste een fractie lager bij $1,182.

’Niet veel potentieel’

Broker IG meent dat klanten geen haast hoeven te maken met nieuwe aandelenaankopen. „Op korte termijn verwacht ik niet veel potentieel in de aandelenmarkten. De Europese bedrijfswinsten zijn in het tweede kwartaal met meer dan 50% gedaald”, aldus Salah-Eddine Bouhmidi, hoofd markten bij IG.

Directeur Cees Smit van Today’s Groep is eveneens voorzichtig. Hij denk dat grote Amerikaanse technologieaandelen na de correctie eind vorige week, verder kunnen wegzakken. De recente rally in dergelijke bedrijven zou deels het gevolg zijn van grote aankopen van callopties door het Japanse SoftBank. In hoeverre dit klopt, durft hedgefondsmanager Etienne Platte van Antaurus niet te zeggen. „ Duidelijk is wel dat de optiehandel de volatiliteit in technologieaandelen vergroot.”

ASMI in trek

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Just Eat Takeaway, een favoriet van Platte, met een plus van 3,2% aan kop. Galapagos was 2,6% in herstel, na in een paar weken tijd ruim een derde te zijn kwijtgeraakt omdat zijn reumamedicijn voorlopig niet in de VS gelanceerd mag worden.

Betalingsverwerker Adyen, de topper van dit jaar, klom 2,5%. De toeleverancier aan de chipsector ASMI steeg 2,4%.

Shell won 1,4%, ondanks de terugval van de olieprijzen tot $42 voor Europese Brent en $39 voor Amerikaanse WTI nadat oliekartel OPEC zijn contractprijzen verlaagde.

ABN Amro zakte 0,5%. De Nederlandse banken hebben volgens doorrekeningen van het Centraal Planbureau voldoende buffers om problemen met faillissementen wegens de coronacrisis door te komen.

Chipmachinemaker ASML verloor 0,3% na het bericht van de Wall Street Journal dat de Verenigde Staten exportmaatregelen willen opleggen aan Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), een klant van het Veldhovense concern. Volgens Citi is uitbreiding voor SMIC daarmee geblokkeerd. De grootste halfgeleider van China daalde met 20% op de beurs van Hongkong.

ASML wacht nog op een exportvergunning voor een nieuwe EUV-machine. Maar dat effect is beperkt voor ASML, aldus ING. Een recente bijeenkomst met cfo Dassen stelde analist Marc Hesselink gerust over de vooruitzichten voor de rest van het jaar.

Bij de middelgrote fondsen ging speciaalchemiebedrijf Corbion en Basic-Fit met plussen van 4% en 2,6% aan de leiding.

Laadpaalproducent Alfen blonk bij de smallcaps uit met 10,1% winst. Winkelvastgoedfonds Wereldhave (+1,6%) reageerde positief op de vergroting van zijn schuldfaciliteiten tot ruim €130 miljoen. Alle schuldverplichtingen zijn gedekt tot het derde kwartaal van 2022.