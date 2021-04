Balen van uitstel versoepelingen: ’Het lijkt of de economie niet meetelt’

„Als dit dinsdag tijdens de persconferentie bevestigd wordt, dan is dat een zware teleurstelling. Ondernemers en winkeliers zijn er helemaal klaar voor om open te gaan. We hebben daar protocollen voor ontwikkeld. Winkels kunnen echt veilig open.” Volgens de brancheorganisatie is dat ook gebleken voorafgaand aan de huidige lockdown.

Bovendien werken de alternatieven niet, meent INretail. „Het kopen op afspraak functioneert niet”, zegt een woordvoerder. ,,50 procent van de tijdsloten wordt niet geboekt, en op de wel geboekte tijdsloten komt in 20 procent van de gevallen een klant toch niet opdagen. Elke dag dat dit langer duurt, lijden ondernemers verliezen. Het lijkt wel of de economie niet meetelt.”

’Afspraken dik voor elkaar’

De brancheorganisatie is geen voorstander van het ’per week bekijken’ van de mogelijkheden om al dan niet open te gaan. Met 13.000 aangesloten winkels is INretail de grootste brancheorganisatie in de winkelstraat.

De veiligheidsafspraken in de winkels ’zijn dik voor elkaar’ en vraagtekens over aantallen mensen in winkelgebieden zijn opgelost in een landelijk plan voor alle 2500 winkelgebieden in ons land, aldus INretail. Dit plan ontwikkelde de sector samen met het kabinet, de NCTV, het Veiligheidsberaad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Miljardenschuld

Ondernemers hebben volgens de brancheorganisatie ’samen een miljardenschuld opgebouwd’ en ervaren toenemende mentale druk. 56% van de ondernemers gebruikt spaargeld om te overleven en een ruime meerderheid van de ondernemers is ernstig bezorgd over het voortbestaan van de onderneming.

Koninklijke Horeca Nederland beraad zich desgevraagd nog op een reactie.