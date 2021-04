LIVE | Directeur toezicht DNB voor rechter

Volg de zaak hieronder met tweets van Bart Mos, die vanaf 09.30 uur verslag doet uit de rechtbank.

Voormalig Fortis-bankier Frank Vogel eist dat de DNB-directeur ’onjuiste en diffamerende uitlatingen’ die zij over hem deed in een mailwisseling rectificeert en toegeeft dat haar uitlatingen fout en incompleet waren. Indien de rectificatie na een veroordeling daartoe uitblijft, eist hij een dwangsom van €10.000 per dag.

Wildreservaat

Met het voor de echter brengen van divisiedirecteur Cindy van Oorschot van DNB is het conflict over de kwestie rond het Zuid-Afrikaanse wildreservaat ’Welgevonden’ bij Johannesburg in een nieuwe fase gekomen.

Eerder dit jaar stelde Vogel, die vanwege zijn activiteiten als ’dividendstripper’ al jaren onder vuur ligt van toezichthouders, zowel DNB als haar persoonlijk aansprakelijk.

’Dear Catherine’

Aanleiding voor het conflict is een ongewone mailwisseling die plaatsvond tussen DNB-directeur Van Oorschot en Catherine Mauvais, een Franse mede-eigenaresse van het wildpark.

De DNB-directeur verstrekte in de mail, met als aanhef ’Dear Catherine’, schadelijke en privacygevoelige informatie over een boete die Vogel opgelegd heeft gekregen wegens overtreding van de Pensioenwet.

Conflict

De informatie, die volgens Vogel deels achterhaald en onjuist is, werd vervolgens ingebracht in een conflict dat de Française heeft met Vogel als bestuurder van het reservaat. Het conflict in Zuid-Afrika draait om - wegens corona - oplopende kosten van het wildpark.

De Française behoort tot een groep eigenaren die bezwaar maakt en vindt dat er door het bestuur te veel wordt uitgegeven. Zij trekt de integriteit van het totale bestuur in twijfel op basis van de DNB-informatie over Vogel.

Veroordeeld

Uit de dagvaarding van Vogel blijkt dat de DNB-directeur in de mailwisseling beweert dat de boete van Vogel, die aanvankelijk €5 miljoen bedroeg, om ’juridisch technische redenen’ verlaagd werd, terwijl in werkelijkheid de wettelijke grondslag voor het opleggen van de boete ontbrak en DNB daarbij veroordeeld werd tot de kosten van de procedure. Ook deed Van Oorschot voorkomen dat de uitspraak over de boete onherroepelijk is, terwijl de zaak in werkelijkheid nog onder de rechter is.

Partner

De rechtbank constateerde bovendien eerder dat DNB stukken in die procedure heeft achtergehouden. Deze stukken hebben betrekking op onderzoek van de afdeling ’Financial Services’ bij accountantsreus EY, waar nota bene de partner van de DNB-directeur (Ruud Bulkmans) executive director is.