’Onmogelijke puzzel bij pensioenakkoord’

Benne van Popta, bestuurder van metaalfonds PMT, gaat zelfs zo ver dat hij zegt dat een korting niet passend zou zijn. „Verlagen past niet bij het nieuwe pensioenakkoord, vinden onze deelnemers”, zegt hij in een toelichting op de dramatische halfjaarcijfers van de fondsen.

Bekijk ook: Korting pensioen dreigt bij meer fondsen

Hij spoort de zogenoemde stuurgroep, die de details van het pensioenakkoord uit gaat werken, aan om de kortingszorgen mee te nemen. „De verwachting bij PMT was dat een verlaging van de baan zou zijn met het bereiken van het pensioenakkoord. We lijken evenwel door de werkelijkheid te worden ingehaald”, zegt Van Popta. „PMT kijkt nu tegen verlagingen aan, die overeenkomen met de verwachte verlagingen ten tijde van het bereiken van het pensioenakkoord. Wij gaan er van uit dat deze onverwachte wending in de stuurgroep veel aandacht zal krijgen.”

Vakbond FNV, die ook in de stuurgroep zal zitten, heeft al laten weten dat ze niet wil dat er wordt gekort voordat alle details van het akkoord uit zijn gewerkt.

Oplossing ver weg

Ook Peter Borgdorff, directeur van zorgfonds PFZW, spreekt zijn zorgen over hoe het nu verder moet. „Er dreigt een onmogelijke puzzel te ontstaan bij de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Een goed pensioen dat kan meegroeien met de economie? Een compensatie voor mensen die door de overgang naar een ander pensioenstelsel worden getroffen? Het kost allemaal geld.”

Borgdorff wijst erop dat door de lage rente zijn fonds steeds meer geld aan moet houden voor toekomstige pensioenuitkeringen, de zogenoemde verplichtingen. „De huidige onevenredige verplichtingen zorgen er voor dat oplossingen ver weg zijn. Dit heeft naar verwachting gevolgen voor het vertrouwen in het pensioenakkoord en daarmee het vertrouwen in de toekomst van ons pensioen.”