Bierconsumptie bijhouden op tablet

Wetenschap

Nederland niet meer zo plat als een dubbeltje

Een rondje boven de Erasmus brug, de Oude Kerk in Amsterdam, het Rijksmuseum, de ArenA, het Philipsstadion of maak het nog gekker; de Notre Dame, de Eifeltoren of prachtig besneeuwde bergtoppen. Zeker in deze coronatijd een aantrekkelijke gedachte.