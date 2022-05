Baat bij betalen hoger uurloon in horeca: grotere hotelketens zetten toon

„Wij kunnen digitaal precies volgen wat er gebeurt als het uurloon van een bepaalde vacature omhoog gaat”, zegt Ard Huininga, ceo van Youbahn. „Je kunt daar als ondernemer ook mee spelen. Wat we zien is dat bij een uurloon van €17,50 de kans liefst 90% is dat je die plek vervult. Bied je €14 per uur of minder, dan is die kans maar 39%.”

Bekijk ook: Horeca weer in trek als werkgever

Tot voor kort durfden veel horeca-ondernemers het niet aan hun flexkrachten hogere lonen te betalen. Na de coronapandemie lijkt zo’n lastenstijging al snel riskant. Maar volgens Huininga is dat snel aan het veranderen. Daarbij namen de grote hotelketens de eerste stap. „Die betalen steeds net iets meer dan de rest.”

Intussen betaalt 95% van de horecabedrijven op het platform meer dan het minimumuurloon. Ook omdat Youbahn ondernemers er met kosten- en omzetberekeningen van overtuigt dat dat uiteindelijk loont. Huininga: „Als je een of meer dagen per week je deuren sluit, of voortdurend met onderbezetting werkt, levert dat grote imagoschade op. Als klanten voor een gesloten deur staan is er de eerste keer nog begrip. Maar als het vaker voorkomt, gaan ze naar de buren. Dan ben je ze voorgoed kwijt.”