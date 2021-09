Beursblog: AEX in het rood, olie stuwt Amerikaanse beurs

Amsterdam - Na in de ochtend nog de mijlpaal van 800 punten te hebben aangetikt, is de AEX toch weer weggezakt. De hoofdgraadmeter van de Amsterdamse beurs had last van forse verliezen bij onder meer Prosus en Just Eat Takeaway.