Tata Steel: ontslaggolf ruim door de helft

In eerste instantie zouden er bij Tata Steel IJmuiden 1600 banen verdwijnen van de geplande 3000 banen. In een brief aan het personeel laat ceo Hendrik Adam van Tata Steel Europa nu weten dat het concern verwacht de banenreductie te kunnen beperken tot 1250 door andere maatregelen te nemen, ’waaronder het niet vervangen van medewerkers die met pensioen zijn gegaan of ons bedrijf hebben verlaten’.

De top van Tata Steel heeft de ondernemingsraad en de vakbonden maandagavond ingelicht. Zowel de bonden als de ondernemingsraad erkennen de problemen van de staalproducenten. Er is een wereldwijde overcapaciteit van 20%. De or en vakbonden verwerpen echter ook de aangepaste plannen en accepteren geen banenreductie.

Geen oplossing

„Wij zien nog steeds geen oplossing voor een van de belangrijkste problemen”, zegt Frits van Wieringen, voorzitter van de Europese en Nederlandse or. „Wij weten dat er echt iets moet gebeuren, want alle staalbedrijven in Europa maken momenteel verlies. Maar om de productiekosten te verlagen, moet er eerst geïnvesteerd worden in de productiefaciliteiten in het Verenigd Koninkrijk. Van die investeringen zie ik niets terug in de plannen.”

Ook wijst de or-voorzitter op de werkgelegenheidsafspraken die eerder gemaakt zijn. „Er is een baangarantie tot oktober 2021. Dus tot die tijd kan er geen baan geschrapt worden.”

Doelstelling

Wat de aangepaste plannen betekenen voor de verschillende afdelingen van Tata Steel Europa, kan het concern nog niet melden. Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat daarover nog gesprekken moeten worden gevoerd met de verschillende partijen.

Overigens verandert er niets aan de doelstellingen van de reorganisatie die Tata Steel uitrolt. De staalgigant wil het bedrijfsresultaat (ebitda) met 650 miljoen Britse pond verhogen, waarvan 500 miljoen pond moet komen uit productieverbeteringen en verkoopstijging van hoogwaardige staalsoorten. Daarmee heeft Tata Steel een enorme klus voor de boeg, want het bedrijfsresultaat was afgelopen jaar nog 76 miljoen pond negatief.

Er werken bij Tata Steel Europa 21.000 mensen, waarvan 9000 bij het voormalige hoogovens.