Miljoenenclaim tegen SocGen om handel in Cuba

Veertien kleinkinderen van Carlos en Pura Nuñez, die leiding gaven aan de bank, deden hun beklag bij een hof in Miami. Ze houden SocGen aansprakelijk voor het zakendoen met de centrale bank van Cuba, die Banco Nuñez, maar ook andere banken in 1960 nationaliseerde.

Volgens de advocaat van de aanklagers is het voor het eerst dat een bank wordt aangeklaagd omdat deze handelde in eigendommen die waren onteigend door het Castro-regime. De regering-Trump zei in april dat ze Amerikaanse ingezetenen toestaat bedrijven aan te klagen voor dergelijk gedrag. De wet die dat mogelijk maakt was sinds 1996 opgeschort na internationaal verzet en de vrees voor een veelvoud aan zaken. De raadsman benadrukte dat hij meer financiële instellingen op de korrel wil nemen.