’Goede doel moet eigenlijk nú scoren’

Het gala van de stichting WereldOuders, voor thuisloze kinderen in Latijns-Amerika, heeft een topmiddag achter de rug. De organisatie van directeur Pauline Lemberger zette in het Hotel van Oranje in Noordwijk het galadiner om in een matinee, gepresenteerd door Frits Sissing, met een recordopbrengst van ruim €1 miljoen. Zo’n €360.000 meer dan laatste keer: „Onze trouwe achterban houdt van ons ondernemerschap”, verklaart Lemberger het succes.

Investeerder Rogier Kuhne, bestuurslid van het diner Gladiatoren aan de Maas, maakte ook van zijn boksavonds een lunchbijeenkomst. „Moet je wel doorgaan? denk je eerst. „Maar sommige boksers hadden twee jaar getraind. We hadden alle vergunningen. We schrapten de staplaatsen, zodat het een zittende lunch werd.” De opbrengst van bijna €190.000 om kinderen mentaal meer weerbaar te maken, was nauwelijks minder dan van voorgaande avond. „Mensen waardeerden dat we veerkracht toonden”, denkt Kuhne.

Voor beurzen lijkt het ook te geleden. De kunsthandelaren op de PAN in de RAI waren enthousiast over de opbrengst. En Yves Gijrath, ondernemer van de Masters Expo, sprak zonder enige reserve van „de beste beurs ooit”.

Marjolein de Jong, directeur van het Alexander Monro Ziekenhuis.

Anderen hebben echter partners of donateurs die voorzichtig willen zijn. Nu al is het gala van de Breast Care Foundation afgezegd, dat dinsdag zou plaatsvinden. De opbrengst is voor het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven, van chirurg Marjolijn de Jong. „Voor borstkanker”, zegt voorzitter Karen Verstraete. „Terwijl de bodem van de kas is bereikt.”

Karen Verstraete. Ⓒ FOTO JOS VAN LEEUWEN

Ook de avond van het Fonds Gehandicaptensport in de Johan Cruijff ArenA werd geannuleerd. De Horecava is verschoven en het vermaarde Bio Gala, voor revalidatie van kinderen, gaat naar 25 maart.

Junior Zegger met zijn echtgenote Ingrid. Ⓒ FOTO THIJS ROOIMANS

„In november en december haalden goede doelen altijd hun budgetten op”, weet veilingmeester Junior Zegger. „Nu moet het eigenlijk gebeuren!”